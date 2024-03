Stiri pe aceeasi tema

- Apa, vin, bauturi racoritoare – sunt cateva dintre produsele care se regasesc adesea pe lista noastra de cumparaturi. Cu cat familia este mai numeroasa, cu atat lista devine și mai stufoasa, dupa nevoi și preferințe.

- Amenajarea unei bai de mici dimensiuni poate parea o misiune dificila insa, cu un strop de imaginație și cateva trucuri de design interior poți sa obții un spațiu modern și bine organizat.

- Un avocat susține ca alegerea preferata perfecta pentru parinți este aceea de a nu lasa nimic in testament copiilor, cu condiția sa se ia masuri alternative. Acesta explica de ce parinții ar trebui sa nu iși treaca copiii in testament și ce ar trebui sa faca in schimb.

- In era digitala in care traim, parintii se confrunta cu provocari tot mai mari in ceea ce priveste supravegherea si asigurarea sigurantei copiilor lor, inclusiv atunci cand acestia se joaca in camera destinata acestui scop.

- Iata de ce nu ar trebui sa lași mașina in funcțiune in timpul procesului de dezghețare și cum sa eviți situațiile neplacute in traficul de iarna. De ce nu este bine sa dezgheti masina cu motorul pornit. Vremea rece poate crea probleme serioase pentru șoferi atunci cand vine vorba de dezghețarea mașinilor.…

- In 2024, Universul vine catre fiecare zodie cu un mesaj secret și unic, o conexiune directa cu misticul și ințelepciunea cosmica. Fiecare zodie va fi purtata prin valurile profunde ale destinului lor, descoperind adevaruri ascunse și invațand lecții prețioase pe parcursul acestui an. Fiecare zodie are…

- Gamerii sunt cumparatori nesațioși in timpul promoțiilor, a dezvaluit un studiu recent. Cercetarile arata ca 71% dintre gameri cumpara cat de multe articole listate pot in timpul sezonului de cumparaturi cu reduceri și 74% dintre ei considera aceste evenimente o oportunitate cruciala.

- Detoxifierea pielii dupa sarbatori: sfaturi de la dermatolog pentru a recapata un ten luminos Continue reading Detoxifierea pielii dupa sarbatori: sfaturi de la dermatolog pentru a recapata un ten luminos at Tabu.