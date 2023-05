Pantaloni cargo pentru bărbați – hitul sezonului. Cum pot fi purtaţi? Imbracamintea casual a devenit din ce in ce mai populara in ultimii ani, iar pantalonii cargo sunt o piesa indispensabila in garderoba unui barbat, fiind apreciați pentru stilul urban și lejer, dar și pentru funcționalitatea sporita. Aceștia sunt cunoscuți datorita buzunarelor laterale si au fost inspirați de imbracamintea militara. Daca vrei sa afli cum sa […] Articolul Pantaloni cargo pentru barbați – hitul sezonului. Cum pot fi purtati? apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

