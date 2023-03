Stiri pe aceeasi tema

- Bursele europene au scazut puternic miercuri, cu acțiunile bancare in mod special intrate pe teritoriu negativ, pe fondul prabușirii Silicon Valley Bank, din SUA, și mai ales a veștilor proaste pentru Credit Suisse, una dintre cele mai importante banci europene, scriu CNN și Reuters.Acțiunile Credit…

- Piețele europene nu au fost afectate inca de prabușirea Silicon Valley Bank, cea de a 16-a banca ca marime din SUA, care are o mare expunere pe piața criptomonedelor și in domeniul biotehnologiei. Cu toate acestea se observa o ușoara creștere a aversiunii fața de risc, ceea ce a facut ca media monedei…

- Actiunile bancilor europene au inregistrat vineri dimineata cel mai mare declin din ultimele noua luni, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american, informeaza AFP, citata de Agerpres . Indicele bancar european STOXX a scazut cu 4,2%, pregatind terenul pentru cel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau american Joe Biden despre ”perspective” in vederea unei ”reveniri a pacii in Europa pe termen lung” si si-a reafirmat sustinerea Ucrainei impotriva Rusiei, anunta miercuri Palatul Elysee, relateaza AFP.Macron și Biden au discuyay la telefonCei…

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au scazut joi dimineata sub 50 euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data in ultimele 17 luni, in urma diminuarii temerilor privind criza energetica in regiune, transmite Bloomberg. Preturile au scazut cu peste 80% fata de varful din…

- In Romania, pretul gazelor nu a mai scazut de aproape un an, asta in timp ce pretul gazelor naturale a scazut semnificativ in Europa in ultima perioada. Practic, platim in prezent un pret dublu fata de cat platesc furnizorii la achizitie.In prezent, consumatorii casnici platesc pentru gazele naturale…

- Prețurile gazelor naturale au continuat sa scada in Europa, deoarece vremea mai calda diminueaza cererea și usureaza presiunea asupra politicienilor și bancilor centrale, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. Contractele futures de baza au scazut cu 7,8% pe 4 ianuarie, pina la cel mai scazut…

- Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostului bloc sovietic au scazut cu 45,5% in 2022, potrivit rezultatelor anunțate luni, dupa un an marcat de o scadere brusca a livrarilor catre Europa in urma sancțiunilor occidentale impotriva ofensivei din Ucraina. Directorul general al Gazprom, Alexei Miller,…