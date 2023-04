Panica la festivalul Green Fest! Ce s-a intamplat (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar a ramas blocat in cursul zilei de marti, 25 Aprilie 2023, pe bulevardul Ferdinand din municipiul Alba Iulia.Din primele informatii, conducatorul unui autocar care se deplasa pe bulevardul Ferdinand din municipiul Alba Iulia a ramas blocat in zona unei statii de alimentare din apropierea garii.A…

- Turla bisericii din localitatea Udati Lucieni, judetul Buzau, a fost lovita de un fulger, luni seara, nefiind inregistrate victime in urma evenimentului, iar pagubele sunt in curs de estimare, a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Smeeni, Andrei Ion.Este vorba despre turla bisericii din localitatea…

- Panica ieri, la meciul din etapa a 18-a din Liga 5 Timiș dintre gazdele AS Boldur și AS Recaș. In prelungirile partidei, in urma unei ciocniri, jucatorul Raul Peptanuș, de la oaspeți, s-a accidentat grav și a necesitat transportarea de urgența la spital. Pe terenul de fotbal a aterizat un elicopter…

- Un incendiu a izbucnit azi, 10 martie la Scoala nr.30 "Gheorghe Titeica".Incendiul LIVE, aici La ora 08:28 incendiul a fost lichidat, au ars materiale depozitate langa panoul electric. Au fost evacuati 734 elevi si 24 adulti. Un elev in varsta de 9 ani a fost evaluat medical la fata locului atac de…

- Ediția de luni, 27 februarie, vine cu noi surprize pentru telespectatori. Doi concurenți au disparut in jungla la Survivor 2023. Participanții la emisiunea de supraviețuire difuzata de PRO TV au intrat in panica. „Trecuse prea mult timp și ne-am pus un semn de intrebare”, s-a exprimat una dintre vedete.…

- Nu conteaza cata experiența ai in bucatarie, cu toții suntem expuși unui risc ce ne poate lasa cu mancarea gatita incomplet și casa plina de fum. Incurajata de un profesor de gastronomie, o gospodina a pus sare in cuptor cand facea o placinta. A descoperit astfel un truc genial. Cand și de ce ar trebui…

- Invitata in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Adriana Bahmuțeanu a facut dezvaluiri atat despre mariajul cu Silviu Prigoana, cat și despre casnicia cu Cosmin Bahmuțean, primul ei soț. Atunci cand ea a decis sa il paraseasca, el a scos un pistol pe care i l-a pus la cap, spunandu-i:…

- Andreea Antonescu i-a surprins pe telespectatorii America Express cu faptul ca nu a aparut in ediția 9 din 29 ianuarie 2023. Vedeta a avut un motiv intemeiat pentru care a lasat-o singura pe coechiiera ei și acum a dezvaluit ce s-a intamplat, de fapt.