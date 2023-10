Stiri pe aceeasi tema

- Delegația cancelarului german Olaf Scholz a avut o experiența neplacuta pe aeroportul din Tel Aviv, in timp ce se pregatea sa decoleze spre Cairo. Astfel, din cauza unei alarme de atac cu rachete, Olaf Scholz a fost scos de urgența din aeronava și transportat cu mașina intr-o cladire. Momente de panica…

- Un eveniment neobișnuit și emoționant a avut loc la bordul unui avion care provenea de la Dubai și se indrepta spre aeroportul Malpensa din Milano, cand o femeie a dat naștere unui copil in timp ce aeronava era in zbor.

- Descoperire șocanta la bordul unei aeronave: O pasagera a fost gasita moarta. Lumea credea ca doarme, dar iși daduse ultima suflare in timpul zboruluiDescoperire macabra pentru pasagerii unui zbor British Airways de la Londra la Nisa. O femeie de 73 de ani aflata la bord, despre care toata lumea…

- Pasagerii unui zbor United Airlines de la Maui la San Francisco, care a coborat la 220 de metri deasupra de Oceanul Pacific, au fost salvați de tehnologie, dupa o serie de greșeli ale echipajului, a declarat un expert in aviație pentru Business Insider.

- O cabana populara de pe cel mai inalt varf al Suediei a fost nevoita sa se inchida temporar dupa ce o boala de stomac s-a raspandit rapid printre excursioniști, informeaza Mediafax.Stațiunea montana STF Kebnekaise, care se afla la poalele masivului Kebnekaise de 2.096 m, a pus in carantina mai mulți…

- Andrei Mitrașca este unul dintre cei mai curajoși piloți romani: anul acesta a participat pentru a doua oara la cea mai prestigioasa cursa de viteza in coasta din lume, care se ține in zona muntoasa Pikes Peak, din Colorado, SUA.

- Un avion cu pasageri al companiei ruse Aeroflot, care efectua o cursa de la Soci la Moscova, s-a confruntat in zbor cu o defectiune a motorului, dar a aterizat in cele din urma in siguranta pe aeroportul Seremetievo din Moscova, relateaza agentia TASS, care citeaza surse din serviciile de urgenta.

- Un telefon anonim a anunțat duminica dimineața ca intr-un avion care urmeaza sa decoleze de pe aeroportul din Cluj-Napoca exista o bomba. Era vorba despre cursa Wizz W633301, cu destinația Londra – Luton, Marea Britanie, care avea decolarea programata la ora 06.15. In avion se aflau 149 de pasageri…