In aceasta dupa-amiaza in jurul orei 16:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina in cazul producerii unei explozii a unui aparat de gatit (oala sub presiune) aflat pe aragaz, intr-un apartament din municipiul Arad, din cartierul Micalaca, Strada Zorelelor. „Pentru misiune au fost dislocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad […] Articolul Panica intr-un bloc, dupa o explozie puternica intr-un apartament a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .