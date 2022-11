Stiri pe aceeasi tema

- In contextul deconectarii masive a energiei electrice inregistrate pe teritoriul țarii in dupa-amiaza zilei de 23 noiembrie 2022, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența și-a continuat activitatea neintrerupt. Echipele de salvatori și pompieri au fost solicitate in misiuni de deblocarea a persoanelor…

- In contextul deconectarii masive a energiei electrice inregistrate pe teritoriul țarii in dupa-amiaza zilei de 23 noiembrie 2022, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența și-a continuat activitatea neintrerupt. Echipele de salvatori și pompieri au fost solicitate in misiuni de deblocarea a persoanelor…

- In ultima saptamana, pompierii dambovițeni au intervenit și la 18 incendii ce au izbucnit in gospodarii, ISU Dambovița face o serie de recomandari. In perioada 31 octombrie – 6 noiembrie a.c., echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita…

- O explozie a avut loc, sambata dupa-amiaza intr-un bloc din cartierul Tractorul din municipiul Brașov, 24 de apartamente și autoturisme fiind avariate in urma deflagrației, informeaza news.ro și mytex.ro . Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita, 40 de oameni fiind evacuați, a anunțat Inspectoratul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj au intervenit, duminica dupa-masa, la un accident rutier produs pe raza comunei Jucu, pe DN1C. Au fost implicate in accident doua autoturisme, dintre care unul era rasturnat atunci cand au ajuns echipajele de prim ajutor la fața locului.…

- Panica aseara la Borșa, dupa ce a izbucnit un incendiu la un bloc de locuințe de pe strada Aleea Tineretului. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Maramureș a anunțat ca s-a intervenit cu 3 echipaje de stingere din cadrul Secției Vișeu de Sus și Borșa. In total un numar de 30 de persoane au fost…

- Salvatorii mehedințeni au fost mobilizați de urgența pentru a interveni in ajutorul victimelor unei explozii. Informații de ultima ora indica faptul ca o deflagrație s-a produs pe șantierul naval Orșova, pe o nava aflata in reparație, conform realitatea.net. Potrivit aceleiași surse, trei oameni au…