- O aeronava a companiei Air India cu destinatia Statele Unite a fost nevoita sa revina pe aeroportul din New Delhi de unde decolase dupa ce un liliac a zburat printre pasageri, relateaza DPA, citateaza Agerpres.

- O aeronava a companiei Air India care a decolat joi dimineata din Delhi cu destinatia Newark, a fost nevoita sa revina pe aeroportul din New Delhi dupa aproximativ o ora, deoarece un liliac a starnit panica printre pasageri, relateaza sambata agentia DPA, citat de Agerpres.

- Pasagerii unei aeronave Air India, care calatoreau de la New Delhi in Statele Unite, s-au trezit cu un liliac care a inceput sa zboare prin avion la scurt timp dupa decolare, relateaza sambata Hotnews , care citeaza DPA. Inregistrarile video au devenit virale pe site-urile de socializare indiene. In…

- India a inregistrat joi un nou record de infectari cu noul coronavirus, raportand 412.262 de cazuri in ultimele 24 de ore, precum si cel mai mare numar de decese inregistrat pana acum, in plin val doi al pandemiei de COVID-19, care a provocat o penurie de oxigen medical si de paturi in spitale, informeaza…

- Aparut pentru prima data in Statele Unite, activismul acționarilor ia amploare in Europa. Drept urmare, grupurile mari trebuie sa se confrunte cu acționari minoritari care se implica in strategie, alunga managerii, blocheaza operațiunile. Iata cateva exemple recente. Danone, evacuare rapida Fondurile…

- Avionul Tarom se indrepta spre Egipt și se afla deasupra Turciei in momentul in care un generator a cedat. Incidentul s-a petrecut vineri, 30 aprilie, la bordul cursei Tarom RO 6514 Hurghada Egipt - Iași. Este vorba de o aeronava de tip Boeing 737 A 300."Cand aeronava a intrat in spațiul aerian al Turciei…

- Avionul cu echipamente medicale trimis de Romania in India, in urma cresterii numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus aflate in stare grava, a ajuns vineri dimineața la New Delhi.