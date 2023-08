Panică în Parcul „Spicu” din centrul Galațiului, din cauza unui șarpe Apariția șocanta a unui șarpe cu o lungime considerabila in Parcul „Spicu”, situat in centrul Galațiului, i-a speriat pe galațenii care la ora 10.00 ieșisera la o plimbare matinala prin parc, mulți dintre ei cu copiii. Șarpele parea destul de agitat și in incercarea de a gasi un loc mai retras de zgomotele din zona se tara catre terasa unui restaurant de fițe. Speriati, oamenii au telefonat la 112 și la fața locului a venit o echipa de intervenție de la Inspectoratul Jandarmeriei din Galați, care a izolat zona și capturat reptila cu instrumente speciale pentru astfel de intervenții. „In jurul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

