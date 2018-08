Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 60 de ani a fost transportata la spital dupa ce, joi, a fost accidentata de un tir in zona strazii Doamna Ghica din Capitala, iar primele cercetari arata ca aceasta ar fi traversat neregulamentar. Traficul este restricționat in zona, scrie Mediafax. O femeie in varsta de 60 de…

- O femeie a fost lovita de camion in zona Doamna Ghica din București, dupa ce ar fi traversat neregulamentar. Victima a fost transportata la spitalul Floreasca. Traficul in zona in care s-a produs accidentul este restricționat. Din primele cercetari, polițiștii spun ca femeia de 60 de ani a fost accidentata…

- O femeie in varsta de 60 de ani a fost transportata la spital dupa ce, joi, a fost accidentata de un tir in zona strazii Doamna Ghica din Capitala, iar primele cercetari arata ca aceasta ar fi traversat neregulamentar. Traficul este restrictionat in zona.

- Traficul este restrictionat pe soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti din Capitala, dupa ce joi soferul unui microbuz care transporta persoane a pierdut controlul asupra volanului si a intrat pe contrasens, lovind un stalp. In urma impactului, doua persoane au fost transportate la spitalul Elias.

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in centrul Capitalei, pentru o serie de ceremonii dedicate Zilei Imnului National al Romaniei. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penalCeremonia militara prilejuita de Ziua…

- Traficul rutier va fi restrictionat, vineri, in zona Monumentului Eroilor din Capitalei, cu ocazia ceremoniei militare si religioase, dedicate "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, anunta Brigada Rutiera.

- Traficul rutier se va restrictiona de vineri pâna duminica, între orele 19,00 - 23,00, pe Bd. Libertatii, între Calea 13 Septembrie si Bd. Natiunile Unite, precum si pe Bd. Unirii, între Piata Constitutiei si Bd. I.C.

- Traficul bucurestean va fi restrictionat vineri seara, incepand cu orele 20,00 si pana la orele 22,00, pentru a permite desfasurarea primei editii a 5K Betano Night Run. Potrivit comunicatului, traficul...