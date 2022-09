Pângărași. Pe urmele voievodului Alexandru Lăpușneanu Interviu cu primarul Petronel MANCAȘ – Domnule primar, au trecut doi ani de la ultimele alegeri locale, o perioada grea pentru toata lumea. Absolut. Cu toate acestea, s-au miscat lucrurile intr-un sens bun. Am o colaborare excelenta cu membrii Consiliului Local, indiferent de culoarea politica. Am fost sprijinit si am mentinut un dialog foarte productiv cu dumnealor. Prezint aceste aspecte, pentru ca mostenirea a fost frumoasa, dar grea. – Cat de grea? Foarte grea. Peste 40 de miliarde lei vechi datorii, 43 mai exact. Nu sunt lucruri care nu trebuia facute, chiar eu le-am sprijinit, dar rotatia… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubirea dureaza, la romani, in medie, 9 ani și se sfarșește prin divorț. Care sunt soluțiile pentru o relație sanatoasa, explica psihologul de cuplu Domnica Petrovai, intr-un interviu pentru Libertatea. Din 1990 pana in 2020, rata divorțurilor la romani a crescut cu 75%, arata un studiu realizat de…

- Fata de la cimitir. De fapt, pentru deplina corectitudine, e fata de langa cimitir. Acolo, in coasta acestui loc, isi avea, pe cand eram copii, casa. Dar bunica, Dumnezeu s-o ierte, asa zicea, de fiecare data, cand ea venea la mine, dintr-un capat al satului in celalalt, ca sa ii dau temele pe cateva…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a evitat sa raspunda, joi, la o intrebare directa adresata de un jurnalist: sunteți mason? ”Viața particulara și justiția sa o lasam acolo”, a raspuns ministrul, care evitase la aceeași conferința de presa sa spuna daca a intervenit pe langa fostul ministru al agriculturii,…

- Theo Rose a devenit cunoscuta publicului larg ca artista. Acum, ea iși face debutul in actorie, filmeaza pentru serialul „Clanul”, care va incepe in curand la Pro TV. Exclusiv pentru Libertatea, cantareața a dezvaluit ce rol va interpreta, dar și ce relație are pe platoul de filmare cu George Mihaița,…

- Interviu exclusiv. Regizor de la Teatrul National din Bucuresti, manager la ”Davila” ”Sunt doua moduri de a vedea lumea: sa te invarți in jurul lumii sau sa se invarta lumea in jurul tau”, spune Dan Tudor Dupa mai multe schimbari la șefia Teatrului ”Alexandru Davila” și dupa ce Felix Goldbach, ultimul…

- La interviu:ndash; Numele dvs. ndash; John.ndash; Domnule, nu conteaza unde ati mai lucrat si cat de familiar va comportati acolo, eu doar tin sa va atrag atentia ca in firma noastra,angajatii nu se striga pe numele mic. Deci, numele dvs, va rog.ndash; Darling. John Darling. hellip; OK, John. Sa trecem…