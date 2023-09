Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a deschis scorul in minutul 16 al meciului cu FC Hermannstadt, printr-un penalty transformat de Andrei Ivan. Faza a fost analizata mai bine de trei minute in camera VAR. Revenirea lui Reghecampf pe banca Universitații Craiova a adus un plus de entuziasm in jocul oltenilor. La…

- Proiectul gruparii Universitatea Craiova atrage in continuare, dovada fiind numeroasele parteneriate pe care le-a facut. Dupa ce au batut palma cu majoritatea școlilor de fotbal din oraș, oficialii Centrului de Copii și Juniori (CCJ) și-au extins orizontul și in afara Baniei. Astazi a fost oficializat…

- Numit in ianuarie 2023 pe banca Universitații Craiova, Eugen Neagoe nu a rezistat decat 6 luni in Banie și a fost demis dupa rezultatul de egalitate dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați, scor 0-0. Deși s-a vorbit despre Marius Șumudica pentru ocuparea postului de antrenor, nu este exclus sa…

- Patru echipamente noi vor fi expuse in Piața Mihai Viteazul din Craiova, care se va transforma intr-un adevarat teren de fotbal pentru fanii Leilor din Banie BETANO, operator global de top al industriei de pariuri sportive & cazinou online, parte a Kaizen Gaming, lanseaza noul echipament al UCV pentru…

- Vineri, 14 iulie, incepand cu ora 18, in Piața Mihai Viteazul din Craiova, Betano va invita la un show de proporții, plin de surprize, vedetele serii fiind noile echipamente ale Universitații Craiova pentru sezonul 2023-2024. Iubitorii sportului-rege vor putea participa la numeroase activitați pregatite…

- Aflata in cantonament la Bansko (Bulgaria), Universitatea Craiova a avut parte luni seara de o vizita-surpriza din partea lui Hristo Zlatinski. Fost mijlocas al Stiintei intre anii 2015-2018, bulgarul ajuns la 38 de ani a ramas legat sufleteste de gruparea alb-albastra. El a acordat un scurt interviu…

- Unul dintre momentele mai putin dorite tocmai a sosit. Universitatea Craiova a anunțat o noua plecare de la echipa, dar, de aceasta data, anuntul a fost facut cu o urma de regret, pentru un jucator trup si suflet pentru Stiinta: Bogdan Vatajelu. In varsta de 30 de ani, Vatajelu se afla la a doua experiența…