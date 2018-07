Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul de la Pandurii, Adrian Bogoi, a confirmat pentru un ziar local faptul ca echipa doreste sa joace meciurile oficiale pe terenul sintetic care va fi finalizat peste cateva zile la Targu Jiu. „Ne dorim sa jucam si meciurile...

- Reunirea pandurilor, programata ieri dupa-amiaza, la Targu Jiu, a decurs fara prea mari noutați. Ba mai mult, singurele ”noutați” ar fi starea contractuala a unora dintre componenții lotului de fotbal gorjean, antrenorul Adrian Bogoi urmand sa inainteze conducerii, chiar in aceste zile, lista…

- Danemarca a invins Peru, scor 1-0, a egalat Franta in fruntea Grupei C de la Cupa Mondiala din Rusia, dar nu toate vestile sunt bune pentru nordici. Experimentatul mijlocas Willian Kvist (33 de ani) s-a accidentat in partida contra sud-americanilor si are sanse mici sa mai joace la aceasta editie…

- Minerul Motru a intrat de ani buni in faliment, dar al doilea municipiu al Gorjului nu va avea prea curand alta echipa de fotbal. Deocamdata joaca Pandurii la Motru, pana la finalizarea stadionului din Targu Jiu, dupa care nu...

- Runda finala a sezonului va stabili daca Pandurii se va salva de la retrogradare, trupa lui Bogoi urmand sa susțina, sambata, la Braila, derby-ul suferinței, cu Dacia Unirea. Cel puțin din punct de vedere sportiv, suferința pandurilor poate lua sfarșit, sambata, la Braila.…

- Antrenorul de la Pandurii, Adrian Bogoi, a fost nervos dupa egalul de miercuri, 1-1, pe teren propriu cu Luceafarul Oradea. „Meritam victoria, am fost o echipa mult mai buna. Mai sunt sase puncte puse in joc si vreau sa le castigam....

- Antrenorul de la Pandurii, Adrian Bogoi, a prins incredere dupa victoria echipei sale cu 1-0 in fata celor de la Miroslava. Pandurii a iesit dupa mult timp din zona retrogradabila si are nevoie de puncte pentru a evita retrogradarea. Bogo...

- ASU Politehnica Timisoara asteapta victoria in meciul de sambata, de la Motru, cu Pandurii. Formatia gorjeana are nevoie de puncte, de aceea timisorenii se asteapta la un meci dificil. „Adversarul nostru e unul greu, cu jucatori tin...