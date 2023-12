Stiri pe aceeasi tema

- ​Calificate deja in semifinale, Fluminense și Manchester City și-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial al Cluburilor. Urawa și Al Ahly au obținut calificarea in penultimul act al competiției.

- Un plic care conținea un glonț a fost trimis jurnalistului italian Emilio Orlando, ale carui investigații asupra mafiei romane il facusera deja ținta unor amenințari. Scrisoarea a fost livrata Sindicatului Jurnaliștilor din Roma (Sindacato dei Cronisti Romani, SCR), o filiala locala a FNSI (N.R. Federazione…

- ”U” disputa sambata, 11 noiembrie, de la ora 14:00, cel de-al treilea meci consecutiv pe teren propriu in competițiile interne. Petrolul Ploiești revine la Cluj-Napoca, acolo unde a pierdut ultimul meci din campionat, cu CFR, scor 0-1, pe 18 septembrie. Prahovenii au doua puncte in plus la jumatatea…

- Actiuni ale politistilor constanteni Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciuluiu de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat actiuni de verificare a 4 agenti economici din municipiile Constanta, Mangalia si satul 2 Mai.In urma actiunilor desfasurate,…

- Marți, 31.10.2023, incepand cu ora 18:00, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Targoviște, se va disputa partida de fotbal din Cupa Romaniei, dintre echipele AFC Chindia Targoviște – FC Petrolul Ploiești. Pentru desfașurarea in condiții de siguranța și fair-play a spectacolului sportiv, Gruparea de Jandarmi…

- Fost jucator la Universitatea Craiova, Claudiu Tudor (38 de ani), in prezent președinte la Petrolul Ploiești, o vede pe FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, adevarata continuatoare a Științei. In aceasta seara, CS Universitatea și Petrolul Ploiești se infrunta in etapa 13 din SuperLiga. Inaintea…

- Efectivele Politiei Romane desfasoara, astazi, 11 octombrie, 65 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigatii criminale si investigarea criminalitatii economice. Efectivele Politiei Romane desfasoara,…

- Istvan Kovacs a fost criticat in țara dupa meciul dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești, dar arbitrul se bucura in continuare de increderea celor de la UEFA și a fost desemnat la o partida importanta din grupele Champions League.