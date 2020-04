PANDEMIE CORONAVIRUS. Preţuri mai mici pentru legumele româneşti Pentru a putea face fața pe o piața globalizata, agricultorul roman trebuie sa se organizeze in asociații, entitați juridice sau alte forme, astfel incat sa poata face fața la toate problemele care pot aparea și pentru a avea acces la piețe mult mai mari sau acces la tehnologie. Se aplica perfect zicala: unde-s mulți puterea crește. Agricultorii izolați, care cultiva suprafețe reduse pentru comerț, nu pot face fața in situații de șoc economic sau calamitați naturale. Și lucrurile acestea se vor vedea anul acesta, din pacate. Mega Image a lansat in urma cu sapte ani programul "Gusturi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa sporul de 25%, retailerul atat va continua sa aplice masurile de salariu planificate si va plati in continuare orele suplimentare efectuate conform regulilor interne: "Mega Image isi respecta angajamentul fata de angajati, si continua sa le rasplateasca acestora eforturile si implicarea,…

- Mega Image aplica reduceri de preț la legumele din programul Gusturi Romanești. Reducerile fac parte din planul de reduceri de preț la raft anunțat in aceasta perioada pentru a opri creșterile pana cel puțin la finalul lunii aprilie, potrivit unui...

- Cițu: Economia Romaniei va avea o alta structura dupa criza. Sunt companii care pot sa beneficieze de aceasta perioada si noi le ajutam Economia Romaniei va avea o alta structura dupa ce trece aceasta perioada, una poate mai sanatoasa pe termen lung, care ne va ajuta sa fim intre primele economii din…

- Lantul de magazine Mega Image va ingheta preturile la toate produsele din magazine pana cel putin la final de aprilie 2020, anunța compania. Inainte de a face asta, oficialii companiei sustin ca vor reduce pretul la peste 1.000 de produse alimentare si nealimentare de baza – cele mai cautate in aceasta…

- In plina pandemie de coronavirus, Mega Image a luat o decizie inedita. Magazinul a decis sa introduca un program special de funcționare pentru romanii care sunt cei mai expuși la acesta boala. Pentru aceste persoane, magazinele Mega Image și Shop&Go vor avea un program special. Astfel, in intervalul…

- Magazinele Mega Image și Shop&Go vor fi deschise special pentru persoanele in varsta in intervalul orar 07.00 – 08.00. Mai exact, incepand din data de 23 martie, in acest interval, va fi permis accesul in magazin doar persoanelor cu varsta de peste 65 de ani și cele cu dizabilitați. Citește…

- Blue Air suspenda zborurile regulate incepand de sambata, 21 martie 2020, pana la incheierea perioadei in care starea de urgenta este activa in Romania, potrivit unui comunicat. Totodata, Blue Air introduce programul “Te aducem acasa”, in perioada 17 – 20 martie 2020, inainte de a supenda toate zborurile…

- Glovo, serviciul de livrare rapida care opereaza in prezent in 14 orașe din Romania, continua sa livreze orice și in aceasta perioada, insa anunța o serie de masuri de siguranța pentru clienții, curierii și partenerii sai, ca raspuns la situația actuala din Romania privind virusul COVID-19. Plecand…