PANDEMIE CORONAVIRUS: 70.000 de morţi în întrega lume Pandemia s-a soldat cu aproape 70.000 de morti in lume, de la aparitia acesteia in decembrie, in China. Intre cele aproximativ 1,25 de contaminari inregistrate se afla premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica, la zece zile dupa ce a fost testat pozitiv. "Masuri de precautie", au dat asigurari serviciile sale, deoarece acesta "continua sa prezinte simptome persistente ale coronavirusului". BILANT CORONAVIRUS. ROMANIA trece pragul de 4.000 de cazuri de coronavirus. La ATI sunt internati 179 de pacienti "Astazi el este la spital pentru a fi supus unor teste, dar va continua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vești importante pentru europeni și americani in plina criza mondiala: aceasta este saptamana decisiva, in care pandemia de COVID-19 va atige punctul sau maxim.Un grup de cercetatori chinezi, Ping An, a analizat in amanunt situația raspandirii virusului in șapte dintre cele mai afectate state și a ajuns…

- Alma Clara Corsini din Fanano, a fost dusa de urgența la spitalul din orașul Pavullo, in data de 5 martie, dupa ce a prezentat simptome ale COVID-19, virusul care ucis peste 5.000 de persoane in Italia. In ciuda varstei sale, personalul medical al spitalului a confirmat faptul ca organismul…

- Ziarul Unirea Bilanț alarmant și in Franța: 112 morți din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore Bilanț alarmant și in Franța: 112 morți din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore Bilantul persoanelore care au murit din cauza coronavirusului a crescut la 112 victime in ultimele 24 de ore, ridicand numarul…

- Autoritațile buzoiene au luat decizia de a transporta un barbat fara locuința, la centrul de carantina de la Tabara Poiana Pinului. Barbatul a intrat in contact cu doi batrani, din Berca, la randul lor contacți direcți cu o persoana revenita in țara dintr-o zona galbena, dar care nu a respectat masura…

- Diego Maradona, legenda fotbalului argentinian, care se confrunta de mult timp cu probleme de sanatate, a fost plasat în carantina ca masura de precautie, în contextul pandemiei de coronavirus, relateaza presa internationala, potrivit Agerpres.Maradona, care are 59 de ani, antreneaza…

- In Italia, in regiunile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, școlile raman inchise inca o saptamana. Iar in Franța, se interzic adunarile mai mari de 5 mii de oameni intr-un spațiu inchis.

- Un nou caz de infectare cu virusul din China a fost confirmat in Franta. Cea de-a cincea persoana cu coronavirus este fiica unui alt bolnav, un turist chinez internat deja in stare grava, la un spital din Paris.

- Cel putin 19 persoane au murit joi, in urma iesirii de pe carosabil a unui autobuz, intr-o zona muntoasa in nordul Iranului, potrivit agentiilor iraniene de presa, relateaza AFP potrivit AgerpresAccidentul, care a avut loc in noapte de miercuri spre joi, s-a soldat cu 19 morti si 24 de raniti,…