- In trimestrul doi din 2020, marcat de masurile de izolare din majoritatea statelor membre UE pentru a stopa raspandirea pandemiei coronavirus (COVID-19), PIB-ul a inregistrat un declin de 12,1% in zona euro si de 11,9% in UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele preliminare publicate vineri…

- Cel putin 95.000 de romani din Spania depind, in prezent, de ajutorul dat de stat. Pandemia a spulberat peste 1 milion de joburi in Spania si strainii sunt printre cei mai afectati. Multi romani au fost nevoiti sa plece și puțini sunt cei care au reusit sa gaseasca alta slujba, potrivit TVR. Gabriel…

- Pe fondul crizei coronavirusului, economia Germaniei s-a redus cu peste 10% in trimestrul doi din 2020, dupa o scadere de 2,2% in precedentele trei luni. Este mai sever declin inregistrat vreodata, determinat de colapsul cheltuielilor gospodariilor, investitiilor companiilor si exporturilor din cauza…

- Vin date absolut alarmante privind numarul oamenilor care au ramas șomeri in Romania, dupa masurile drastice luate de autoritați pentru a stopa evoluția coronavirusului. Mai mult de 875.000 de locuri de munca au fost sterse din econo­mie in perioada 16 mar­tie – 15 iulie, conform datelor transmise…

- Economia germana s-a contractat cu un nivel record de 10,1% în al doilea trimestru, cea mai mare scadere înregistrata vreodata, pe masura ce cheltuielile gospodariilor, investițiile în afaceri și exporturile s-au prabușit din cauza pandemiei, relateaza Reuters.„Acesta…

- Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin, a declarat miercuri ca economia americana a inceput deja sa isi revina din pandemia de coronavirus si ca situatia „se va imbunatati semnificativ” in trimestrele trei si patru, transmite Reuters.

- In februarie 2020, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 0,5% in Zona Euro și cu 0,2% in UE. In martie 2020, comparativ cu martie 2019, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 15,4% in Zona Euro și 13,4% in UE, noteaza ziarul cipriot Dialogos La nivel lunar, in Zona Euro, in martie…

- Pandemia de coronavirus a declansat cea mai drastica pierdere lunara de locuri de munca din SUA de la Marea Depresiune din 1982, au aratat vineri datele guvernului federal, in timp ce statele Michigan si...