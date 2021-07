Pandemia, o sursă uriașă de profit pentru producătorii vaccinurilor Faptul ca Europa și SUA au fost inundate cu cantitați uriașe de vaccinuri, in timp ce celelalte state, care nu au bani, nu primesc nimic, arata clar ca profitul este singurul care conteaza pentru producatori, ne spune prof. dr. Virgil Paunescu. Acesta arata ca nu exista nicio intenție de a se trece la vaccinul de […] The post Pandemia, o sursa uriașa de profit pentru producatorii vaccinurilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Produsele care contin un aditiv numit roscova (caruba) si contaminat cu oxid de etilena, un pesticid cancerigen interzis in Europa, trebuie retrase toate de pe piata europeana chiar daca pesticidul nu este detectat, a decis Comisia Europeana.„Mars recheama din Romania produsele noastre de inghetata…

- Pandemia cauzata de coronavirus a scazut in intensitate pentru a cincea saptamana consecutiv in intreaga lume, in special in Asia si Europa, potrivit unui bilant difuzat vineri de AFP. Un indicator important, numarul cazurilor diagnosticate reflecta doar o fractiune din numarul real al infectiilor,…

- India si Nepal au fost afecatate deja de varianta indiana, iar oamenii se imbolnavesc si mor din cauza simptomelor grave. Cu ajutorul vaccinarii, SUA si mai multe tari din Europa incearca sa se protejeze de infectarea cu o noua varianta a virusului. Insa, pentru o mare parte a lumii, pandemia poate…

- Pandemia de COVID-19 nu se va incheia decat dupa vaccinarea a cel putin 70% din populatia mondiala, a declarat vineri directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care s-a declarat totodata ingrijorat de contagiozitatea mult mai puternica observata in cazul noilor…

- In timp ce in Europa situatia sanitara se imbunatateste, calatoriile internationale ar trebui sa fie in continuare evitate "in fata unei amenintari persistente si a unor noi incertitudini", a prevenit Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa, referindu-se mai ales la incertitudinile legate de o noua…

- Daimler Trucks și Volvo AB auanunțat ca iși propun impreuna sa reduca costurile celulelor de combustibil cu hidrogen cu un factor de cinci sau șase pana in 2027, deoarece incearca sa faca tehnologia cu emisii zero viabila comercial pentru transportul pe distanțe lungi . Dar chiar și așa, Martin Daum,…

- La stadionul Ion Oblemenco din Craiova a inceput un maraton al vaccinarii. Are și un titlu frumos: “Ia-ți revanșa!”. Iar intre vocile inregistrate de Europa FM acolo se aude cea a unui domn care spun ca e “mare pacat ca un stadion așa frumos sta gol.” Și ca marea lui speranța este sa se intoarca pe…