- Nu poate fi vazut cu ochiul liber, insa a facut lumea mai complicata pentru noi toti. De aproape 2 ani, traim cu un virus nemilos, pe care se chinuie sa il invinga impreuna medici, oameni de stiinta si tehnologia viitorului.

- A murit Florin Opritescu, cel mai cunoscut actor roman care juca in productii spaniole. In ultimul interviu pe care l-a dat presei din Romania, Opritescu a povestit, pentru „Adevarul”, cum a trecut de la joburi de bucatar sau muncitor in constructii, la cel de actor celebru.

- Aplicația WhatsApp NU va mai fi disponibila pe zeci de modele de telefoane mobile. Vezi daca smartphone-ul tau este afectat Aplicația WhatsApp NU va mai fi disponibila pe zeci de modele de telefoane mobile. Vezi daca smartphone-ul tau este afectat Unele telefoane care au versiuni vechi de Android sau…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe CS Mioveni, scor 5-2, in runda #14 din Liga 1. Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, așteapta și un declin din partea echipei sale. Vezi AICI programul etapei #14 „Ma așteptam sa fie greu, veneam dupa o perioada cu multe goluri marcate, majoritatea jucatorilor…

- Zilele care au trecut au fost dominate de știrile care vorbeau despre dezastrul din sanatate și mai ales care faceau apel catre noi toți, sa ne vaccinam. In tot acest tumult și necaz a trecut pe neobservate o zi aceea de 18 Octombrie, care este declarata la nivel Mondial Ziua Menopauzei. Este ziua in…

- Guvernul trebuie sa ia niste masuri in domeniul energiei ca sa permita Romaniei sa treaca aceasta iarna cu daune cat mai mici, asa cum a trebuit si in pandemie sa ia masuri speciale, a declarat vineri Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la dezbaterea "Pandemia, schimbarea climatica si societatea",…

- Nu mai puțin de 16 din 17 angajatori din domeniul construcțiilor verificați intr-o saptamana au fost sanctionati contraventional pentru nerespectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pandemia a obligat firmele de construcții, la fel ca pe toți angajatorii, de altfel, sa-și…