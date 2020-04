Pandemia loveşte decisiv lumea fotbalului. Primul club care a intrat în FALIMENT Lokeren, echipa clasata pe ultimul loc in liga a doua belgiana inaintea intreruperii competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus, si-a vazut retrasa licenta de club profesionist la inceputul lunii, de catre federatia belgiana (URBSFA). Raed Arafat, VESTE PROASTA pentru microbistii din Romania. Cand se poate relua LIGA 1 "Spre marele meu regret si marea mea tristete, trebuie sa va informez ca, in ciuda tuturor eforturilor depuse pana ieri, nu am reusit sa atragem la timp investitorii necesari pentru a respecta termenul de reinnoire a licentei si pentru a asigura continuitatea",… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit HLN , clubul de fotbal belgian Lokeren a intrat in falment, in contextual pandemiei provocate de coronavirus. „Spre marele meu regret si cu durere, trebuie sa va informez ca, in ciuda tuturor eforturilor noastre, noi nu am reusit sa atragem investitorii necesari la timp pentru a ne incadra…

- Raed Arafat a dezvaluit ca acest lucru este datorat faptului ca Romania a luat masuri de preventie mult mai rapid. Raed Arafat, anunt pentru romani: "Nu va faceti planuri de 1 Mai" "Noi am inchis activitatile cand eram la un nivel incipient. Si de aici este un impact pe modul de raspandire.…

- ​Sporting Club Lokeren, grupare fondata în 1923, va intra în faliment, dupa ce proprietarul Louis De Vries a esuat în încercarea de a gasi investitori care sa salveze gruparea aflata într-o grava criza financiara, informeaza lequipe.fr."Spre marele meu regret…

- Secretarul de stat Raed Arafat avertizeaza ca s-ar putea lua masuri mai dure pentru carantinare, daca populația nu ințelege și nu respecta masurile deja anunțate. Lumea trebuie sa ințeleaga ca avem o echipa care lucreaza zi și noapte. Munca nu se poate opri. Vrem sa reușim sa limita un pic impactul.…

- Peste 9.000 de magazine din Romania sunt afectate de decizia autoritatilor de a suspenda temporar activitatea de comercializare a bunurilor considerate neesentiale din cadrul centrelor comerciale, provocand pierderi ca urmare a unor venituri neincasate cuprinse intre 15 si 20 de milioane de euro,…

- ​Pandemia generata de coronavirusul COVID-19, cunoscut și ca SARS-Cov-2, afecteaza companiile din domeniul auto prin închideri temporare de fabrici, perturbarea fluxurilor de producție și, în final, onorarea cu întârziere a unor comenzi catre clienții finali. Iata cum reacționeaza…

- Pandemia de coronavirus de tip COVID-19 pare sa arunce Romania intr-o grava receciune economica. Deja cei din mediul privat fac planuri de restrangere a activitații, se iau masuri pentru limitarea pierderilor și se anunța posibile concedieri masive mai ales in zona serviciilor. Pe acest fond, Andrei…

- Co-președintele Platformei Social - Liberal, Alexandru Coita, susține ca Romania a complet nepregatita in vederea unei pandemii de coronavirus."Pandemia COVID-19 prinde Romania TOTAL NEPREGATITA! PSL propune tuturor liderilor politici un plan de 4 masuri urgente pentru a proteja romanii:…