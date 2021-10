Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii USR Vlad Botos si Vlad Gheorghe au adresat Comisiei Europene o scrisoare oficiala in care solicita, intre altele, o ancheta la nivel european privind campania de stiri false de pe retelele de socializare si din media referitoare la pandemia de COVID-19, dar si planuri de recunoastere…

- In aceste momente, Romania traverseaza o perioada foarte dificila, asta dupa ce zilnic sunt inregistrate peste 16.000 de cazuri infectate cu Covid-19. Tot mai mult spitale au paturile de la secțiile ATI ocupate, astfel ca sute de oameni in stare critica nu pot fi tratați. Dupa ce Ungaria și-a aratat…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat al Romaniei, s-a prezentat, miercuri, in Parlament pentru a-și prezenta lista de miniștri și programul de guvernare. Liderul USR cere, azi, votul de incredere, pentru a forma un Guvern minoritar. Șanse sunt insa ca și inexistente deoarece nici un partid nu-l susține.…

- Criza financiara si Pandemia au majorat datoria publica de la circa 15% din PIB in 2008 la peste 47% din PIB la finele lui 2020, iar o consolidare bugetara cu o rata de corectie medie anuala a deficitului bugetar de circa 1,5% din PIB ar stabiliza datoria la putin peste 50% din PIB la orizontul lui…

- Ar fi de dorit ca liderii europeni sa dea dovada de mai mult curaj si sa deschida cu adevarat dezbaterea despre mult-discutata autonomie strategica a Europei, chiar daca in randul statelor membre nu va aparea prea curand consensul. Astazi, doamna Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene,…

- Vanzarile de automobile noi din Marea Britanie au scazut, luna trecuta, cu 29,5%, la cel mai redus nivel atins din iulie 1998, din cauza deficitului de semiconductori si a cresterii numarului cazurilor de Covid-19, potrivit Societatii comerciantilor si producatorilor de vehicule (SMMT), transmite Reuters.

- Pandemia de Covid-19 nu doar ca a pus in pericol milioane de vieti de pe tot globul, dar a impins si foarte multi oameni intr-o criza financiara. Una dintre cele mai importante lectii pe care le-am invatat in ultimul an este necesitatea unei pregatiri financiare. Educatia financiara este o…