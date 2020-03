Pandemia de COVID-19 afectează activitatea instanțelor Instanțele din Craiova au anunțat ca vor judeca doar cauzele urgente pana pe data de 4 mai, inclusiv. Judecatoria Craiova și Tribunalul Dolj au luat aceasta hotarare inca de pe 13 martie. In schimb, Curtea de Apel Craiova judeca numai cauze urgente incepand de luni, 16 martie. Motivul este prevenirea raspandirii infecției cu coronavirusul COVID-19. Curtea de Apel Craiova a dispus o serie de masuri incepand cu 16 martie. Astfel, de ieri și pana pe 4 mai, activitatea de judecata va fi limitata la soluționarea cauzelor urgente. De exemplu, Secțiile Civile vor judeca doar ordonanțe președințiale,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

