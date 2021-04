Pandemia de coronavirus face ravagii în Suedia: S-au înregistrat cele mai multe cazuri noi de Covid pe cap de locuitor din Europa Pandemia de coronavirus a inceput sa faca ravagii și in Suedia. In ultima saptamana, in aceasta țara s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa. De asemenea, a crescut foarte mult și numarul pacienților internați la terapie intensiva. Tara aflata in nordul Europei, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta – 491, Olanda – 430, Italia – 237 si Germania – 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult mai mare decat cele ale tarilor vecine:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni, potrivit ourworldindata.org. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult…

- Suedia a raportat in ultima saptamana cel mai mare numar de noi infecții cu COVID-19 pe cap de locuitor din Europa și are un numar fara precedent de pacienți internați in secțiile terapie intensiva de la inceputul pandemiei, informeaza The Guardian . Țara scandinava, care a optat sa intre in carantina…

- Suedia a inregistrat, in ultima saptamana, cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa si numarul pacientilor internati la terapie intensiva este cel mai mare inregistrat de tara de la inceputul pandemiei, relateaza The Guardian . Țara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina,…

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult mai mare decat cele ale tarilor…

- Cel mai nou studiu a fost facut, la cererea Nissan, pe un esantion de 7000 de soferi din Marea Britanie, Franta, Germania, Olanda, Spania, Italia, Norvegia, Suedia si Danemarca (jumatate conduc masini cu motor termic si jumatate masini electrice) pentru a vedea cati dintre acestia ar lua in considerare…

- OnePoll este o companie britanica, specializata pe realizarea de sondaje online. Cel mai nou studiu a fost facut, la cererea Nissan, pe un eșantion de 7000 de șoferi din Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda, Spania, Italia, Norvegia, Suedia și Danemarca (jumatate conduc mașini cu motor termic și…

- De ce Bruxelles-ul se debaraseaza de dolar și va reuși oare sa-l lipseasca de dominația mondiala – la aceste intrebari a incercat sa raspunda reporterul RIA Novosti Natalia Dembinskaya. Un aliat nesigur Inițiativa de consolidare a rolului monedei euro a fost inclusa pentru prima data pe agenda…

- Cele mai ridicate cheltuieli pentru ingrijirea medicala preventiva din UE, raportat la dimensiunea populatiei, au fost inregistrate in 2018 in Suedia (165 euro pe locuitor), Finlanda (152 euro), Germania (148 euro) si Olanda (146 euro), iar cele mai scazute in Romania si Slovacia (ambele cu opt euro/locuitor),…