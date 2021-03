Pandemia de coronavirus a fost responsabilă de 70% din decesele produse în exces Numarul deceselor produse anul trecut, indiferent de cauza, a crescut anul trecut cu 15,6%, fața de media ultimilor cinci ani, pana la 746.146, precizeaza Reuters . Din data de 21 februarie 2020, cand a fost identificat primul focar de coronavirus pe teritoriul Italiei, și pana la finalul anului trecut s-au inregistrat cu 21% mai multe decese, indiferent de cauza, fața de aceeași perioada a ultimilor cinci ani. Institutul Superior al Sanatații a atribuit coronavirusului 70% din numarul deceselor produse in exces fața de anii anterior, adica aproape 76 de mii. De la inceputul pandemiei, Italia… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

