Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a fost informat printr-un memoriu datat 29 ianuarie ca pandemia de coronavirus poate ucide circa o jumatate de milion de americani.Peter Navarro, unul dintre consilierii sai, a semnat acel memoriu, dar Trump a negat ca l-a vazut la vremea respectiva,…

- Peste 1.200 de persoane contaminate cu noul coronavirus au murit in 24 de ore in Statele Unite, potrivit bilantului publicat duminica la orele 20.30 (luni, 00.30 GMT) de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 34: 'Nesimtitul ala de Popescu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Statele Unite vor trimite Italiei echipamente medicale in valoare de 100 de milioane de dolari, a anuntat luni presedintele Donald Trump in cadrul conferintei de presa zilnice de la Casa Alba dedicata situatiei generate de epidemia COVID-19, informeaza AFP. "Avem produse excedentare de care nu avem…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel la "protejarea" americanilor de origine asiatica, dând asigurari ca raspândirea noului coronavirus "nu este din vina lor", dupa ce a fost acuzat ca alimenteaza suspiciunile vorbind despre "virusul chinez",…

- „Administrația mea recomanda ca toți americanii, inclusiv cei tineri și in stare buna de sanatate (...) sa evite adunarile cu mai mult de 10 persoane”, a declarat președintele SUA in cursul unei conferințe de presa la Casa Alba. De asemenea, Donald Trump a asigurat cetațenii americani ca…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…