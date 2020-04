Pandemia de coronavirus a aruncat economia mondială într-o recesiune brutală Criza pandemiei de coronavirus a aruncat economia mondiala într-o recesiune mai brutala și mai profunda decât se estima inițial, cu caderi vertiginoase ale creșterii economice, dar analiștii spera o relansare pentru anul viitor, scrie AFP.



Cu mai puțin de o saptamâna înainte de publicarea previziunilor Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru economia mondiala, au aparut primele cifre care anunța o recesiune brutala.



Banca Franței a anunțat miercuri, într-o estimare, o cadere de circa 6% a PIB-ului francez pentru primele trei luni ale anului, cea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

