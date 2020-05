Drept urmare, educația s-a schimbat dramatic, odata cu creșterea distinctiva a e-learning-ului, prin care predarea se desfașoara de la distanța, pe platformele digitale, scrie WORLD ECONOMIC FORUM . Cercetarile sugereaza ca invațarea online a demonstrat ca crește reținerea informațiilor și necesita mai puțin timp. In timp ce statele lumii se afla in diferite puncte ale ratelor de infecție cu COVID-19, la nivel mondial exista in prezent peste 1,2 miliarde de copii din 186 de țari afectate de inchiderea școlilor din cauza pandemiei. Cu aceasta indepartare brusca de la sala de clasa in multe parți…