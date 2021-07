Speranta de viata a americanilor s-a redus cu 1 an si jumatate in 2020, cea mai importanta scadere consemnata dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, conform principalei agentii federale de sanatate publica ce atribuie cauza, in mare masura, pandemiei de COVID-19, relateaza AFP miercuri.

Aceasta tendinta ingrijoratoare este semnificativ mai accentuata in cazul minoritatilor afroamericane si hispanice, potrivit statisticilor publicate miercuri de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC).

Speranta de viata a americanilor a ajuns de la 78,8 ani in 2019 la 77,3 ani in 2020.…