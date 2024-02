Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Dupa ce și-au atins scopul electoral, porcii care au zburat din Romania catre spațiul de libera circulație aerian Schengen vor fi reciclați de președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu. Acum, șeful Guvernului vrea sa faca porcii sa zboare spre…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca nu s-a dus in Statele Unite ale Americii pentru a cauta sustinere si legitimitate in perspectiva anului electoral 2024. ”Eu nu am fortat o vizita a mea in SUA”, a afirmat liderul PSD, precizand ca inca nici nu stie daca va candida…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a afirmat ca exista posibilitatea antrenarii de militari ucraineni pe teritoriul Romaniei, in multiple domenii, informeaza AGERPRES . Ministrul face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu in Statele Unite ale Americii. „Eu am fost la Londra saptamana…

- Romanii ar putea calatori in Statele Unite ale Americii fara vize din 2025, cu un efort comun nu doar al statului, ci al tuturor cetațenilor, a declarat, marți, premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita peste ocean.

- Romanii ar putea calatori in Statele Unite ale Americii fara vize din 2025, cu un efort comun nu doar al statului, ci al tuturor cetațenilor, a declarat, marți, premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita peste ocean. Intrebat de jurnaliști daca a discutat despre ridicarea vizelor pentru romani…

- ''Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat reusita. Voi folosi acest prilej pentru a vorbi despre acest lucru si despre cat de bine pregatite sunt ambele tari - atat Romania, cat si Bulgaria - pentru a adera la spatiul Schengen si am in continuare ca obiectiv sa avem…

- Securitatea energetica ramane o prioritate strategica pentru Romania, a subliniat premierul Marcel Ciolacu in cadrul intrevederii cu secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, desfașurata ieri, la Washington DC. ”Cooperarea cu Statele Unite ale Americii in acest domeniu…

- „Nu exista in SUA o instituție care te pune președinte in Romania. Dar, o relație buna cu o putere precum SUA este bine sa o cultivi și s-o intreții. O joci intr-un fel in țara, in fața electoratului. Te mai pot ajuta americanii și cu presa mainstream, adica apari și vorbește lumea de tine. Sigur ca…