Până la ce dată se pot înscrie românii din diaspora pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din iarnă Pana in rezent peste 21.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru a vota prin corespondenta la alegerile parlamentare programate sa aiba loc pe 6 decembrie. Conform AEP , pana luni, la ora 16.00, au fost depuse 21.470 de cereri pentru votul prin corespondenta. Romanii stabiliți in strainatate mai au la dispoziție doar 10 zile pentru a opta pentru votul prin corespondența. Cererile se pot inregistra, pana cel mai tarziu pe 22 octombrie, pe platforma www.votstrainatate.ro. Cele mai multe cereri au fost depuse de romanii din Marea Britanie (peste 5.000) si Germania (aproape 3.000), iar peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

