Romanii care vor calatori in Marea Britanie iși vor putea folosi cartea de identitate doar pana la data de 30 septembrie 2021, ca document de calatorie, reamintește Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii, relateaza Hotnews.AmbasadaRomaniei reia informația in perspectiva schimbarilor care vor interveni inrelațiile cu Regatul Unit de la 1 ianuarie 2020 cand se incheie perioada detranziție a BREXIT-ului.„Cetațeniiromani care au obținut statutul de REZIDENT in UK/#pre-settled sau#SettledStatus(in baza programului EU Settlement Scheme) vor putea folosicartea de identitate ca document de…