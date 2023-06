O serie de studii privind diabetul publicate in revista științifica The Lancet anunța o creștere alarmanta a numarului persoanelor afectate de aceasta boala, la nivel global. Cercetatorii au analizat datele studiului Global Burden of Diseases (GBD) pentru a estima prevalența diabetului in funcție de locul, varsta și sexul, intre 1990 și 2021, in 204 țari. Astfel, ei au obținut un numar al cazurilor de diabet in 2021: 529 de milioane. De asemenea, ei au estimat ca vor fi peste 1,3 miliarde de diabetici pana in 2050. Rata creșterii rapide a diabetului este alarmanta, dar reprezinta și o provocare…