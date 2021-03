Până în 2030 un sfert din terenurile agricole să fie folosite pentru agricultura ecologică Comisia Europeana a prezentat joi un Plan de actiune pentru dezvoltarea productiei ecologice, scopul sau general fiind de a stimula productia si consumul de produse ecologice, de a atinge un procent de 25% terenuri agricole utilizate pentru agricultura ecologica pana in 2030, precum si de a dezvolta in mod semnificativ acvacultura ecologica, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Productia ecologica aduce o serie de beneficii importante: campurile cultivate in mod ecologic prezinta cu circa 30% mai multa biodiversitate, animalele crescute in mod ecologic se bucura de un grad mai… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

