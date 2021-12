"Vreme trece, vreme vine", spunea poetul! Cert este ca de peste trei decenii tot incercam sa traim mai bine, sperand, in fiecare an, ca alesii care ne vor conduce destinele vor face exact asa cum ne-au promis. Mergem cuminti la urne si plasam voturile prin care, de fapt, ii angajam pentru inca patru ani. Dupa sfarsitul numaratorii, ca la un semn, totul incepe sa schimbe, nimic nu mai seamna cu basmul pe care l-am auzit in campanii. Si cel mai rau e ca viata se scumpeste pe zi ce trece, iar noi mereu intelegatori si supusi, le ducem pe toate, sperand ca dupa norii negri de ploaie va aparea si binefacatorul…