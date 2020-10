Deși are o cariera de succes in modelling, Pamy iubește muzica enorm. Artista lanseaza prima sa piesa și colaboreaza cu Dorian Popa pentru „Te lo juro”, un single cu versuri in spaniola și cu un videoclip ce iți taie respirația. „Te lo juro” este despre o poveste pasionala de dragoste, urmarita totuși de indoiala existenței unei alte persoane in relație. „Iubesc muzica, vreau sa transmit cea mai tare energie prin ea. Piesa «Te lo juro» reprezinta o joaca intre partenerii dintr-un cuplu, personajul masculin fiind carismatic, dar și foarte inșelator. Femeia este cea care vrea sa-i demonstreze ca…