Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video cu Brad Pitt la Premiile SAG a devenit virala pe internet. Actorul a facut un gest neașteptat in momentul in care a vazut imaginea fostei sale soții, actrița Jennifer Aniston, pe ecranul unui televizor, in culise, transmite eluniversal.com.mx. Brad Pitt și fosta sa soție, Jennifer…

- Actrița și cantareața Olivia Newton-John a primit inapoi costumul pe care l-a purtat in filmul de mare succes "Grease" și pe care l-a scos la licitație in scopuri caritabile, informeaza agenția Reuters, citata de Mediafax.Costumul din piele neagra a fost vandut la licitație, in scopuri caritabile, in…

- Trupa Green Day va sarbatori 25 de ani de la aparitia albumului „Dookie” pe scena American Music Awards, gala care va avea loc pe 24 noiembrie, la Los Angeles, informeaza The Hollywood Reporter.De trei ori castigatoare a American Music Awards, Green Day va interpreta piesa „Basket Case” de…

- Actorul american William Wintersole, cunoscut pentru roluri precum cele din serialele de succes "Tanar și neliniștit" și "General Hospital", a murit la varsta de 88 de ani, din cauza complicațiilor provocate de un cancer, informeaza The Hollywood Reporter, potrivit Mediafax.Cariera lui Wintersole…

- Ben Affleck a recidivat, dupa ce timp de aproape un an s-a ținut departe de bauturile alcoolice. Insa, in acest weekend, cand vedetele de la Hollywood au sarbatorit Halloweenul, actorul in varsta de 47 de ani a fost filmat beat pe strada. Actorul american, care are probleme cu alcoolul de mai mulți…