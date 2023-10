Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Versailles a fost evacuat din nou, duminica, din cauza unei amenintari anonime cu bomba, a anuntat aceasta atractie turistica din apropiere de Paris, in timp ce personalul de securitate cerceta incinta, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- Politia franceza a dispus evacuarea Palatului Versailles pentru a sasea oara, in ultima saptamana, dupa o alerta cu bomba. Aproximativ 6.000 de vizitatori au fost indemnati sa paraseasca palatul, dupa care caini politisti antrenati pentru a depista explozibili au cautat prin cladire. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

- Școala din nordul Franței in care vineri a avut loc un atac terorist, in urma caruia a murit un profesor, a fost evacuata luni din cauza unei amenințari cu bomba, anunța surse de securitate citate de AFP.Autoritatile franceze au evacuat sambata Palatul Versailles din cauza unei alerte cu bomba, transmite…

- Este alerta in Franța, sambata 14 octombrie! La scurt timp dupa ce muzeul Luvru din Paris a fost inchis in mod exceptional in cursul zilei de astazi, la pranz, ”din motive de securitate”, autoritațile franceze au decis sa evacueze și Palatul Versailles, dupa ce a fost anunțata o alerta cu bomba. In…