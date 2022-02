Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Elszeszer, construit in jurul anului 1860, in judetul Mures, este scos la vanzare de agenția imobiliara Romania Sotheby’s International la pretul de 390.000 de euro, potrivit News.ro . Cladirea are 10 camere, trei bai si o istorie veritabila in spate. Cu fatade colorate, Palatul Elszeszer se…

- Un tehnician chimist, Petru Lechintan, in varsta de 85 de ani, care a activat peste 30 de ani in cadrul Combinatului chimic Tarnaveni, a reusit sa salveze de la uitare istoria primei sarje de aluminiu care a fost turnata in Romania in anul 1942, o premiera despre care nu s-au pastrat documente de arhiva…

- Primaria Brașov a publica astazi, in sistemul electronic de achiziții publice, anunțul de licitație pentru incheierea unui contract de lucrari avand ca obiect Extinderea Școlii Gimnaziale nr.30. Cladirea existenta are regim de inaltime D+P+2E și a fost pusa in functiune in 1980. Suprafata construita…

- Aproape 80% din prețul pe care-l platesc fumatorii pentru un pachet de țigari se duce catre bugetul de stat, sub forma de impozite, accize, contribuții și alte taxe. Producatorul de țigarete JTI a virat la bugetul statului roman in primele noua luni ale anului 2021 peste 4,28 miliarde de lei, in creștere…