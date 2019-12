Statele Unite vor relansa participarea Pakistanului la un program de antrenament militar, care a fost suspendat dupa ce presedintele Donald Trump a decis in urma cu doi ani sa blocheze ajutorul american acordat Islamabadului, noteaza AFP. La 1 ianaurie 2018, presedintele Statelor Unite a anuntat suspendarea ajutorului militar acordat Pakistanului care a reactionat cu nervozitate. "Statele Unite au acordat in mod stupid 33 de miliarde de dolari ajutor Pakistanului in ultimii 15 ani, iar ei nu ne-au oferit in schimb decat minciuni si inselaciune, luandu-i drept idioti pe liderii nostri", a scris…