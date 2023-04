Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Ucraina au fost reținuți de oamenii legii dupa ce ar fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova peste 440 de mii de euro. Cazul a fost inregistrat la data de 13 aprilie. Potrivit IGP, barbații in varsta de 32 și 39 de ani din regiunea Odesa activeaza in domeniul transportului de pasageri…

- Moaștele a 80 de sfinți, gasite intr-o mașina, la granița intre Ucraina și Moldova. Mașina, in care se aflau moaștele și alte bunuri bisericești, pe care un cetațean moldovean incerca sa le duca din Ucraina in Moldova, a fost depistata in regiunea Odesa, la punctul de control Tabaki, scri Timpul.md.…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca in orasul Melitopol (regiunea Zaporojie) rușii au trecut la un adevarat razboi psihologic. Civilii din Ucraina sunt anunțați ca vor fi deportați in Rusia, o perspectiva care ii sperie pe ucraineni mai tare decat un bombardament.Rușii incearca…

- Peste o treime dintre ucraineni au o atitudine xenofoba fața de cetațenii Ucrainei care sunt ruși dupa naționalitate, in timp ce doar 29% dintre respondenți sunt gata sa le permita sa intre in mediul lor, arata rezultatele sondajului Institutului Internațional de Sociologie din Kiev, relateaza Ukrainska…

- Ocupanții ruși au intrat deja in defensiva, incercand sa se pregateasca pentru contraofensiva Ucrainei, iar acesta este un semn bun - a declarat, marți, ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, in cadrul unei conferințe de presa comune cu omologul sau olandez, Kajsa Ollongren, care a vizitat…

- Teatrul Odeon prezinta in Sala Studio sambata, 11 și duminica 12 martie, ora 19.30, premiera spectacolului Nu vorbim despre asta de Alexandra Felseghi, regia Adina Lazar, cel de-al doilea proiect caștigator al concursului Tineri regizori, texte contemporane, ediția 2022.

- Zece cetațeni ruși și ucraineni au fost arestați de poliția din Spania fiind banuiți ca au jefuit casele unor ucraineni care fugeau din calea razboiului, prejudiciul total fiind de peste un milion de euro, scrie Ukrainska Pravda. Poliția spaniola a arestat membrii unei grupari infracționale care a…

- Iranul pare sa modifice dronele de atac pe care le furnizeaza Rusiei, astfel incat focoasele explozive sa poata provoca cat mai multe daune tintelor de infrastructura vizate in Ucraina, potrivit unui raport de investigatie obtinut in exclusivitate de CNN. Iranul a furnizat Rusiei sute de drone pentru…