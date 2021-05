Stiri pe aceeasi tema

- CNCAV a anunțat, marți, situația vaccinarii anti-Covid pe județe, pe baza informațiilor Institutului Național de Statistica. Cel mai mare numar de persoane vaccinate cu cel puțin o doza se inregistreaza in București - 31,2% din populația eligibila a Capitalei este imunizata cu cel puțin o doza de ser…

- Așadar, dupa 67 ani, cel puțin statistic, daca nu am grija, îmi va fi greu sa șofez cei 350 de km (cam atâția sunt pe harta) de autostrada. Și cel puțin statistic, în 20 de ani am sa mor, ori știm ca e imposibil sa se poata construi în 20…

- USR PLUS București acuza ca bugetul Capitalei propus de edilul Nicușor Dan este supraevaluat și ca practica incorecta a fost folosita in bugetele anilor trecuți cand primar era Gabriela Firea (PSD). „Așa cum am subliniat in aceste zile, supralicitarea veniturilor pentru a crește cheltuieli…

- Spring, primul model electric al Dacia, are un succes extrem de mare, cu aproximativ 6.000 de precomenzi in Romania, fapt subliniat si de Mihai Bordeanu, directorul general Dacia. O alta veste buna este cea ca Dacia va creste productia uzinei de la Mioveni in a doua parte a acestui an.

- Incidentul de la #MariusNasta: Secția „fusese redeschisa vineri” Foto: Arhiva/ Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" O degajare de fum semnalata aseara la unitatea mobila ATI a Institutului "Marius Nasta" din București a mobilizat autoritațile la fața locului. Mai multe ne-a…

- Cu hramul purtat de ” diva ” politica, progresista și franțuzeasca Clotilda Armand m-am lamurit mai demultișor. scrie Lucian Postu, in 7iasi.ro . Acum cițiva ani, ca om rau ce is ( și platit de Putin ca sa fac propaganda ruseasca, biensur, sau bien sur, ori cum s-o mai scrie ), am pus, pe pagina de…

- Brandul de fashion Mumuso, prezent in peste 3.500 puncte de vanzare din 30 de tari, deschide al patrulea magazin mono-brand din Romania in cadrul centrului comercial ParkLake din Bucuresti, deținut de Sonna Sierra, printr-o tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield…

- Brandul de fashion Mumuso, prezent in peste 3.500 puncte de vanzare din 30 de tari, deschide al patrulea magazin mono-brand din Romania in cadrul centrului comercial ParkLake din Bucuresti, deținut de Sonna Sierra, printr-o tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield…