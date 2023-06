Pagube de peste 4,2 milioane de lei, produse de ruperea digului Carasuhat din Mahmudia

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile intervin cu mijloace navale specifice cu gabarit marit (2 gabare și o macara plutitoare de mare tonaj), pentru astuparea breșei creata in urma cu cateva zile in digul de protecție a zonei renaturate Carasuhat - Mahmudia.

- Aproape 200 de hectare de teren agricol au fost inundate in ultimele 48 de ore, dupa ce digul amenajarii Carasuhat s-a rupt, joi dimineata, iar lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta intervin in continuare, alaturi de voluntari si agenti economici din zona, pentru a acoperi…

- Peste 930 de kilograme de peste, din diferite specii, 245 de unelte de pescuit, doua costume din neopren, o nava si un autoturism au fost indisponibilizate, in urma unor actiuni desfasurate in judetele Constanta si Tulcea de politistii Serviciului de Politie "Delta Dunarii, in perioada 23 mai - 4…

- Aproape 40 de hectare de teren cu diferite culturi agricole au fost inundate ieri, dupa ce digul Carasuhat, care proteja o suprafața cultivata de diferite firme, s-a rupt, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența Delta, scrie Rador.Voluntarii serviciului specializat din Primaria comunei…

- Aproape 40 de hectare de teren cu diferite culturi agricole au fost inundate joi dupa ce s-a rupt digul Carasuhat care proteja o suprafata cultivata de diferite firme, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Lucratorii ISU, voluntarii serviciului specializat din Primaria comunei Mahmudia si localnici au inceput interventia la bresa in jurul orei 20,00, atunci cand au ajuns in zona afectata cu utilaje si incarcatura de piatra."In acest moment, piatra este aruncata in bresa digului cu scopul de a diminua…

- Suprafața afectata de apele revarsate pana in acest moment este estimata la aproximativ 30-40 de ha de culturi agricole, transmite ISU Tulcea, dupa ce un dig de protectie s-a rupt, joi, in zona Carasuhat, din zona comunei Mahmudia.„In jurul orei 20:00 forțele de intervenție au ajuns in zona breșei…

- La data de 24.05.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu polițiști din cadrul Direcției de... The post Zeci de percheziții domiciliare in urma delapidarii a aproape 2 milioane de euro. Banii s-au dat, fictiv,…