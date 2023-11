Stiri pe aceeasi tema

- Pagubele pe care ursii le-au provocat in acest an in judetul Covasna depasesc un milion de lei, a declarat joi conducerea Agentiei Judetene de Protectie a Mediului. Potrivit directorului institutiei, Gheorghe Neagu, ursii au distrus peste 100 de hectare de culturi, au omorat sute de animale si au ranit…

- Cateva zeci de angajati ai Casei Judetene de Pensii Harghita, Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca si Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala au organizat miercuri un protest spontan fata de nivelul de salarizare. Acestia reclama plata insuficienta in raport cu volumul si conditiile…

- Startul iluminatului festiv va fi dat pe 30 noiembrie, a anuntat, marti, primarul Allen Coliban. Tema din acest an a iluminatului de sarbatori este "Clasic si elegant". Bradutii din leduri, care vor fi montati in cartiere, vor avea o inaltime de 6 metri si o latime de 3,5 metri, vor avea 1.200 de leduri…

- Ambalajele reciclabile pentru care incepand din 30 noiembrie se vor achita 50 de bani garanție vor avea sigla sistemului de garanție returnare, iar pet-urile fara acest logo nu vor putea fi introduse in echipamentele de preluare automata a ambalajelor, a explicat astazi ministrul Mediului, Mircea Fechet.…

- Doua magazine din judetul Covasna, apartinand unui retailer german, au fost amendate de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) pentru practici comerciale incorecte si inselatoare. Potrivit sefului CJPC Covasna, Mircea Diacon, inspectorii aflati in control au descoperit produse…

- Tinerii din sistemul de protecție speciala care au devenit majori vor putea opta pentru continuarea masurii de protecție sau pentru o indemnizație lunara pana la varsta de 26 de ani, potrivit proiectului de lege adoptat in unanimitate de deputați. Pentru a beneficia de indemnizație, tinerii trebuie…

- Urșii fac tot mai multe probleme in județul Mureș. La sfarșitul saptamanii trecute, un cioban de pe Valea Mureșului a ajuns la spital dupa ce a fost atacat de un animal. Insa urșii creeaza și probleme fermierilor și agricultorilor. Valoarea pagubelor declarate este, pana acum, de aproximativ 800.000…

- Un incendiu a izbucnit aseara la o fabrica de prelucrare a lemnului din municipiul Miercurea Ciuc. Flacarile au cuprins un siloz de rumegus al fabricii. Cauza probabila a producerii incendiului ar putea fi electricitatea statica datorata unei defecțiuni la sistemul de transport al rumegușului. Pagubele…