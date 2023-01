PAGINI MEMORABILE DIN ISTORIA FOTBALULUI PRAHOVEAN/ Nobila „Principesa Ileana“! (XX) Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia sa descopere amanunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judetului nostru. Dupa ce, ani la rand, v-ati delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, va propunem cateva episoade culese dintr-o alta sursa: lucrarea in trei volume intitulata „O istorie a fotbalului campinean”, aparuta in 2020, sub semnatura jurnalistului Octavian Cojocaru. In episoadele anterioare am vazut cateva elemente definitorii din istoria unor cluburi importante pentru localitatile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia sa descopere amanunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judetului nostru. Dupa ce ani la rand v-ati delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, va propunem…

Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia sa descopere amanunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judetului nostru. Dupa ce ani la rand v-ati delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, va propunem…

