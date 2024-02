Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii populare din Romania este in doliu dupa vestea tragica a trecerii in neființa a Florentinei Satmari. Anunțul trist a fost facut de catre Matilda Pascal Cojocarița, remarcabila cantareața de muzica populara, care a adus in atenția publicului

- Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a declanșat acțiuni de protest la nivel național, inclusiv in Baia Mare. Pe strazile din oraș au fost astazi, 8 februarie, mai multe camioane pe care erau afișate diferite mesaje, spre nemulțumirea șoferilor din trafic. Prolemn a participat zilele trecute la o…

- Imagini frumoase cu o haita de lupi intr-o padure din Parcul Natural Gradiștea Muncelului – Cioclovina, filmate de o camera de monitorizare a faunei. Lupul este un carnivor care traiește in haita și are un rol important in menținerea unor ecosisteme natural sanatoase. Haita este formata din perechea…

- Yogy, un urs brun de 43 de ani, a murit in aceasta dimineața la Sanctuarul Libearty din Zarnești, au anunțat reprezentanții asociației „Milioane de de prieteni” Brașov. Yogy este considerat cel mai varstnic din Romania și probabil al doilea cel mai in varsta din lume. Yogy a fost dus la Sanctuarul Libearty…

- Termocentrala Paroșeni, situata in județul Hunedoara, a fost repornita astazi, 10 ianuarie, la capacitate maxima, anunța Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ). „Ținand cont de temperatura extrem de scazuta, de nevoia de energie, Complexul Energetic Valea Jiului se alatura colegilor din branșa, umar…

- Marcel Bolos a fost intrebat luni, intr-o conferinta de presa, daca la nivelul Ministerului Finantelor calculele arata ca o impozitare progresiva ar aduce mai multe venituri la buget decat cota unica. “Acum ma puneti sa intru in chestiuni de doctrina, cota unica versus cota de impozitare progresiva. …

- Ayako Funatsu, japoneza de 53 de ani din Yokohama care locuiește de 23 de ani in Romania, a pus bazele in țara noastra unei afaceri inedite: creeaza intr-un stil propriu ieșit din comun flori de hartie

- Simona Halep (32 de ani), jucatoare suspendata timp de 4 ani din tenis pentru dopaj, este in așteptarea unui verdict de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Intre timp, sportiva din Constanța ar fi ales sa faca o mutare importanta in viața personala și s-ar fi mutat definitiv in Emiratele…