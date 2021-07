Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii vorbesc despre un ciclon local care a facut prapad in cateva minute. Furtuna a fost precedata de un vuiet puternic auzit de localnicii de langa Gura Humorului. Apoi, arborii au fost rupți de vantul puternic ca pe niște bețe de chibrituri. Rafele au ajuns și la 200 de km viteza, spun specialiștii.…

- O furtuna puternica a distrus aproximativ 14 hectare de padure din Suceava. Angajații Romsilva fac evaluarea pagubelor și vor planta noi copaci in zona afectata. Furtuna a smuls copacii din radacina sau i-a rupt. „Forța distructiva a naturii. O puternica furtuna a smuls sau rupt arborii…

- A plouat torențial pe litoral marți, 6 iulie, in mai multe zone, pe alocuri chiar cu grindina și rafale de vant puternic. O ploaie torențiala a cazut și in Constanța, iar mai multe strazi au fost inundate, circulația desfașurandu-se cu dificultate.In Constanța, carosabilul a fost inundat in fața Delfinariului,…

- Probleme pe strazile orasului Galati din cauza furtunii si a ploii puternice. Cinci copaci au fost pusi la pamant, iar unul dintre ei s-a prabusit peste un autoturism. Mai multe strazi au fost blocate de arborii cazuti.

- Orașul Odobești a fost cuprins de o ploaie torențiala insoțita de grindina, in aceasta dupa-amiaza. ANM a emis astazi o informare meteo de instabilitatea atmosferica, aversele avand și caracter torențial, cu descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și, izolat, grindina. Aceste…

- Grindina cu un diametru de 4 centimetri a cazut aseara in Crimeea. Stihia a lovit in orașul Simferopol, in zona aeroportului. Potrivit serviciului de presa al aerogarii, deși bucațile de gheața au fost mari, acestea nu au provocat pagube.

- Elena Mateescu, directorul general al ANM, a anuntat ca urmatoarele doua zile vor fi marcate de ploi si temperaturi scazute in mai multe regiuni din tara. "Da, a venit vara, avand in vedere temperaturile d...