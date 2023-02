Pacienții unui centru al DGASPC Prahova, infestați cu râie Douazeci dintre cei 120 de rezidenti ai Centrului de recuperare si Reabilitare neuropsihiatrica pentru persoane adulte cu handicap de la Calinesti au fost infestați cu raie. Caminul cu pricina se afla in subordinea DGASPC Prahova, instituție la randul ei subordonata Consiliului Județean Prahova. Potrivit reprezentantilor instituției, boala a fost adusa in centru de o ruda a unuia dintre cei internati. Primul caz de scabie sau raie a fost confirmat in luna decembrie, iar ulterior afecțiunea s-a extins și la alte persoane internate in centru. ”Sunt izolati, beneficiaza de tratament medical, facem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

