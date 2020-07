Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia Covid-19 continua sa dea batai de cap autoritatilor din intreaga lume, cu atat mai mult cu cat pana in prezent nu a fost descoperit un vaccin sau un tratament eficient in totalitate. Pana in prezent, multi experti si-au pus sperantele in Remdesivir, un medicament folosit in trecut pentru Ebola.

- Ministerul Sanatații a modificat, vineri, protocolul de tratament pentru pacienții confirmați cu infecție cu coronavirus in Romania. Principalele modificari sunt dispariția paracetamolului din schema de tratament pentru pacienții cu forme ușoare de Covid-19 și introducerea antiviralului rusesc umifenovir…

- „In acesta dimineața au avut loc primele 3 recoltari de plasma de la donatori vindecați de COVID-19 , in cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina București. Plasma va fi testata și dupa calificarea biologica va fi pusa la dispoziție spitalelor”, se arata intr-un comunicat al MS. „Plasma de la donator…

- Persoanele vindecate de COVID 19 POT sa fie donatori. Plasma colectata de la ei va fi folosita pentru pacienții infectați. Ministerul Sanatații a stabilit metodologia de colectare, testare, procesare, stocare si distribuție a plasmei de la donator vindecat de COVID-19. Dar și modul de utilizare monitorizata…

- Ministerul Sanatatii a finalizat Metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizata pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI. Ordinul de ministru stabileste modul de colectare, testare, prelucrare,…

