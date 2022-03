Stiri pe aceeasi tema

In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.087 de cazuri noi de COVID-19, cu 461 mai multe decat duminica.

Secretarul de stat Andrei Baciu (PNL), numit in locul lui Valeriu Gheorghița la conducerea CNCAV, anunța miercuri ca vaccinarea impotriva coronavirusului va fi transferata „in cateva saptamani" catre medicii de familie.

Masca de protecție nu se mai poarta in restaurantele, cinematografele și muzeele din Franța, incepand de luni, din momentul in care au fost introduse noi masuri de relaxare.

Intr-un interval de 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 11.477 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 62.286 teste RT-PCR și antigen efectuate.

Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca numarul pacientilor internati in sectia COVID si in sectia de Terapie Intensiva COVID a unitatii medicale este in usoara crestere in ultima saptamana.

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca o data ce pandemia iși va pierde din intensitate, majoritatea centrelor de testare vor fi desființate, iar oamenii se pot testa la medicii de familie sau in spitalele de boli infecțioase.

Numarul persoanelor cu COVID-19 internate este de 9.177, cu 200 mai mult decat in ziua anterioara, iar la ATI se afla 1.104 persoane, cu 15 mai putin fata de raportarea anterioara, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica.

Mai mult de jumatate din medicii de familie din judet fac in cabinetele proprii testare rapida, gratuita, pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, ceea ce situeaza Valcea peste media nationala, potrivit reprezentantilor Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, potrivit Agerpres.