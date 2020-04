Stiri pe aceeasi tema

- Prin decizie a Centrului National de Coordonare si Conducere, Formațiunea medicala de tratament (FMT) ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni, a inceput preluarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Primii șapte pacienți au sosit in cursul…

- Institutul National de Geriatrie si Gerontologie 'Ana Aslan' este pregatit sa primeasca primii medici care vor lucra in Spitalul militar ROL 2, pentru ca in scurt timp aici sa poata veni si primii pacienti infectati cu noul coronavirus SARS-COV-2. In timp ce pacientii vor fi primiti si tratati in Spitalul…

- Euronews relateaza despre spitalul de campanie pentru bolnavii de COVID-19, pe care armata l-a ridicat in opt zile, langa București Autoritatile romane au ridicat in opt zile un spital de campanie langa Bucuresti, pentru a face fata afluxului de bolnavi de COVID-19, in contextul in care spitalele sunt…

- Militarii romani au construit in doar cateva zile formatiunea medicala de tratament ROL 2, amplasata in curtea Institutului de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”, iar in zilele urmatoare va fi finalizata instalarea unui nou spital modular la Constanța. In prezența presedintelui Klaus Iohannis,…

- Formatiunea medicala de tratament ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” din Otopeni, a fost declarata operationala sambata, 28 martie. Potrivit unui comunicat MApN, dupa finalizarea procedurilor de acreditare, care vor fi desfasurate de Ministerul Sanatatii,…

- Ministerul Apararii Nationale a inceput pregatirile pentru montarea formatiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan" Otopeni, se arata intr-un comunicat. Primele operatiuni vizeaza pregatirea terenului pentru montarea containerelor si echipamentelor.…

- Medicii de la Spitalul Colentina se intreaba de ce a fost adus sa moara la ei ”un pacient de 40 de ani, venit in plina epidemie din Milano și carantinat la Balș, in condițiile in care nu avem asigurate echipamente de protecție pentru COVID-19”. Bolnav de cancer, barbatul avea doua teste negative la…